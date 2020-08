Rapper Donnie geeft baby muzikale opvoeding

„De ene dag zet ik muziek op uit de jaren tachtig, de andere dag rap en de dag erna weer klassieke muziek. Ik heb gehoord dat kinderen daar beter van worden in hun hoofd”, vertelt Donald Scloszkie, zoals de rapper echt heet. Doordat al zijn shows werden afgelast, heeft hij nu meer tijd om met zijn zoontje Odín door te brengen. Die werd in februari geboren.

Binnenkort begint Donnie met een veganistische onlinekookshow. Ook daar wordt zijn zoontje volop bij betrokken. „Ik heb ook zo’n stoeltje voor ’m gekocht, dat hij mee kan kijken als ik kook. Dat is leuk hoor.”

De 26-jarige Donnie omschrijft zichzelf als ’parttime rapper en fulltime vader’, maar er is nog genoeg tijd om nieuwe muziek te maken. Ongeveer eind augustus komt een nieuwe single uit die hij samen met iemand anders heeft gemaakt. Wie dat is en waar het nummer over gaat, wil hij nog niet verklappen. „Je kan als kok ook geen gerecht serveren als de ingrediënten nog in de pan liggen.”