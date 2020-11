’Prins Harry diep teleurgesteld dat paleis verzoek rol bij herdenking afwees’

Prins Harry Ⓒ Getty Images

Prins Harry heeft bij Buckingham Palace het verzoek ingediend om een rol te krijgen tijdens Remembrance Sunday, de Britse dodenherdenking. Hij kreeg echter geen toestemming om zondag een krans te leggen bij het oorlogsmonument in Whitehall in Londen, weet The Sunday Times. De prins zou diep teleurgesteld door de beslissing zijn.