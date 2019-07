Actrice Stephanie Niznik (52) plots overleden

Niznik speelde naast Everwood ook een hoofdrol in de tv-serie Life is Wild. Daarnaast was ze in meerdere films te zien, waaronder Star Trek: Insurrection uit 1998. Verder deed ze vrijwilligerswerk voor onder meer dierenwelzijnsorganisaties.

De actrice was niet getrouwd, maar laat wel haar twee honden Nucleus en Jake achter. Waaraan ze precies is overleden is niet bekend.