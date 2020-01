Ashley Graham bevallen van zoontje

„Zaterdag om 18:00 uur werd ons leven mooier. Dank voor al jullie liefde en steun in deze waanzinnige tijd”, schreef ze in haar Stories. De naam van de kleine maakten Graham en haar echtgenoot Justin Ervin niet bekend.

Het model maakte in augustus, op haar negende huwelijksdag, bekend dat ze zwanger was. In november vertelde ze in de talkshow van Ellen DeGeneres dat ze een zoontje verwachtte.