YouTube-ster Laura Ponticorvo vernoemt dochter naar trouwlocatie

„Het moment dat wij het landgoed opliepen, voelde we aan alles dat dit onze plek zou zijn. Onze plek waar we zouden gaan trouwen en onze plek waar we nog meer van elkaar zijn gaan houden waarvan we niet eens wisten dat dat nog kon”, blikt Ponticorvo terug op Instagram. „Nu, drie jaar later hebben wij onze eigen Giulia al mogen vasthouden, onze prachtige sterke dochter, onze liefdesbaby.”

Ondanks al het geluk kampt Ponticorvo ook met de nodige kraamtranen. „Ik ben de hele dag aan het huilen en er gieren zo ongelooflijk veel emoties door mijn lichaam heen”, schrijft ze.

Woensdag maakte de 35-jarige Ponticorvo bekend dat dochter Giulia Sébi Amore Margherita was geboren. Het kindje kwam na een zwangerschap van 34 weken ter wereld nadat de vlogger eerder in het ziekenhuis was opgenomen met zwangerschapsvergiftiging. Het meisje is in goede gezondheid.