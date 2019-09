Dochter Woody Allen geschokt door uitspraak Scarlett Johansson

„Als we iets hebben geleerd van de afgelopen twee jaar dan is het wel dat je absoluut mannelijke roofdieren moet blijven geloven die hun onschuld blijven volhouden”, reageerde Dylan sarcastisch op social media. Ook schrijft ze dat Scarlett in haar ogen geen begrip toont voor dergelijke issues, terwijl ze eerder juist haar steun uitsprak voor de #MeToo-beweging.

Scarlett is niet de enige ster die vierkant achter de 83-jarige regisseur staat. Ook acteurs als Anjelica Huston, Alan Alda en Javier Bardem steunen Allen. Alec Baldwin haalde daarnaast uit naar Dylan door haar te vergelijken met een personage uit het boek To Kill a Mockingbird, die een Afro-Amerikaanse man vals beschuldigde van verkrachting.

Acteurs als Freida Pinto, Greta Gerwig, Colin Firth en Mira Sorvino lieten juist publiekelijk weten nooit meer met Woody Allen te willen werken.

