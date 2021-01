Seth Rogen ruziet met politicus Ted Cruz

De ruzie begon toen de conservatieve Cruz president Biden op Twitter aanviel over diens beslissing om de VS weer aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. Rogen noemde hem daarop een fascist. Cruz antwoordde: „Wat een charmante, beschaafde, scherpe reactie. Seth Rogen, als je een rijke, boze Hollywoodster bent, dan zijn deze Democraten de partij voor jou. Als je een hardwerkend vakbondslid bent, dan niet.”

Rogen liet daarop weten: „Ga nog eens witte racisten aanmoedigen tot een opstand, jij fucking clown.” Hij herinnerde Cruz er ook aan dat Donald Trump ooit zijn vrouw Heidi Cruz publiekelijk had beledigd en voegde toe: „En daarnaast: ik ben lid van vier vakbonden.”

De acteur reageerde ook op een tweet van Cruz waarin de politicus zei dat Fantasia zijn favoriete film was. Rogen zei daarop: „Iedereen die die film heeft gemaakt zou jou haten”, waarop Cruz zijn rivaal er fijntjes aan herinnerde dat Walt Disney een Republikein was. Disney was lange tijd aanhanger van de Democratische partij, maar switchte rond zijn veertigste naar de Republikeinen.