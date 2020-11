'Kanye West heeft de Kardashians gehersenspoeld'

Larsa en Kim waren jarenlang dikke vriendinnen en deelden alles met elkaar. Totdat Kanye roet in het eten gooide. „Kanye was ontzettend wantrouwig naar mensen toe, zeker naar mensen rondom Kim. Ik had het gevoel dat het beter was om even wat afstand te nemen, omdat ik absoluut geen stoorzender in hun huwelijk wil zijn. Daarbij heb ik zelf genoeg aan mijn hoofd. Maar Kanye heeft die hele familie ervan weten te overtuigen dat al het kwaad van mijn kant komt”, aldus Pippen.

Oorspronkelijk hadden Larsa en Kanye een goede verstandhouding en belde hij haar vaak op om zijn hart te luchten. Iets teveel, naar Larsa’s zin. Ze blokte Kanyes telefoonnummer, iets wat hem woest maakte. „Als Kim en Kanye denken beter af te zijn zonder mij, dan is dat prima. Het is hun huwelijk en als het hen helpt om mij niet meer te zien of horen: dikke prima wat mij betreft.”

Larsa’s ex-man Scottie was sowieso geen fan van Kanye en de Kardashians. „Hij vond het geen goed idee om onze jongste kinderen met de Kardashian kinderen te laten omgaan. Maar daar heb ik me nooit wat van aangetrokken. Hij kan niet voor mij bepalen wat ik met onze kinderen doe als ze bij mij zijn.”