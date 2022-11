’Prins Andrew is furieus nu door belastingbetaler gefinancierde beveiliging stopt’

Zodra Andrew een voet buiten de poort van Windsor zet, heeft hij altijd een bewapende beveiligingsagenten bij zich, maar onlangs is hem ter ore gekomen dat deze beveiliging half december zal stoppen. Een bron van The Sun laat weten dat de prins niet van plan is dat zonder slag of stoot te laten gebeuren. „Hij gaat een officiële brief schrijven om te klagen over het verlies van zijn door de belastingbetaler gefinancierde beveiliging”, zegt de insider.

En hoewel Andrew sinds hij beschuldigd is van aanranding lang en breed uit de gratie is, lijkt hij nog altijd niet te begrijpen dat het publiek niets meer met hem van doen wil, zo stelt een parlementslid aan de krant. „Zeker als hij zo blijft bedelen”, benadrukt de bron. „Ik weet dat hij een titel heeft, maar dat betekent niet dat hij recht heeft op door de belastingbetaler gefinancierde bescherming. Ik ken gezinnen die niet weten of ze dit jaar de kerstcadeautjes van hun kinderen kunnen betalen.”

De woordvoerder van prins Andrew weigerde commentaar te geven op veiligheidskwesties.