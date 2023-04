Arnold Schwarzenegger berispt voor eigenhandig herstellen wegdek

Schwarzenegger maakte een filmpje van zijn daad en plaatste die op sociale media. „Vandaag, nadat de hele buurt boos was geworden over deze gigantische kuil die al weken een probleem is voor auto’s en fietsen, ben ik met mijn team naar buiten gegaan om het te repareren”, schreef de Hollywood-ster en voormalig gouverneur van Californië bij de beelden, die hij deelde met zijn 5,1 miljoen Twitter-volgers. „Ik zeg altijd: laten we niet klagen, laten we er iets aan doen. Alstublieft.”

In plaats van het probleem oplossen, creëerde Schwarzenegger er echter een. Amerikaanse media melden op basis van de autoriteiten dat de kuil er was omdat een aardgasbedrijf er met onderhoud bezig zou zijn. Het gat moet daarom weer worden geopend, zegt een ambtenaar tegen NBC News.

TMZ meldt echter dat de werkzaamheden maanden geleden al zouden zijn afgerond. Herstelwerkzaamheden stonden voor mei gepland maar zolang konden Schwarzenegger en zijn team niet meer wachten.

De acteur is niet de eerste beroemdheid die zelf met een schep aan de gang gaat. Vorig jaar stond zanger Rod Stewart het asfalt bij zijn woning te repareren omdat hij er anders niet met zijn Ferrari overheen kon.