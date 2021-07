Kort na bootfeestje Marieke Elsinga: Domien Verschuuren in quarantaine

Samen met onder anderen radiocollega Mattie Valk en zanger Danny de Munk maakt Domien Verschuuren maandagochtend een rondvaart over de Amsterdamse grachten. Qmusic-dj en presentatrice bij RTL Boulevard Marieke Elsinga is namelijk 35 jaar en dat moet worden gevierd. Maar aan het einde van de ochtend krijgt Domien het bericht dat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona.

„Op dit moment is mijn radioprogramma bezig, De Middagshow op Q, en die wordt niet door mij gepresenteerd, maar door mijn lieve collega Kai Merckx”, vertelt Domien in een video op Instagram. „En dat komt omdat ik aan het einde van deze ochtend te horen heb gekregen dat ik waarschijnlijk in nauw contact ben geweest met iemand die positief is getest op corona. Dat wil zeggen: waarschijnlijk omdat het een zelftest betreft en diegene vanmiddag een GGD-test heeft gedaan. Die uitslag is nog niet binnen.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Marieke Elsinga werd maandagochtend door haar Qmusic-collega’s verrast met een boottochtje. Ⓒ Instagram

Verwarrend

Uit voorzorg is de dj maandagmiddag niet naar Qmusic gegaan. „Ik snap dat het misschien een beetje verwarrend is, omdat ik vanmorgen wel op de boot was bij Marieke. Maar toen wist ik niet dat ik in contact geweest zou kunnen zijn met iemand die corona heeft. En zelf ben ik nog niet getest. Tenminste, wel een zelftest, maar die was gelukkig negatief.”

Voorlopig zit Domien in de wachtkamer. „Ik wacht het even af, de komende dagen. Maar ik blijf wel binnen. Ik zit in quarantaine. En dat is kut. Dus bij deze, weer een oproep aan iedereen: heb je klachten, laat je testen. Nog beter: laat je vaccineren.” Domien kreeg twee weken geleden zijn eerste vaccinatie.

Marieke Elsinga heeft nog niet gereageerd om Domiens quarantaine.