Cliff Richard klaagt BBC en politie Yorkshire aan

Twee vermeende slachtoffers hadden een verzoek ingediend om de beslissing om hem niet te vervolgen te herzien. De openbare aanklager besloot twee weken terug dat de originele uitspraak blijft staan en dat de zanger dus vrijuit gaat.

Maar Sir Cliff laat het hier niet bij zitten: donderdag diende hij de aanklacht formeel in bij de rechtbank in Londen. Hierin klaagt hij de BBC en de korpschef van de South Yorkshire Police aan. De zanger neemt het de BBC kwalijk dat de inval - die de politie bij hem thuis deed in 2014 - werd gefilmd door de zender.

Opgejaagd wild

De BBC schijnt nog niets te weten van een eventuele aanklacht. "We hebben nog niets vernomen over een actie of iets dergelijks, maar we hebben eerder al gezegd dat het ons erg spijt dat Sir Cliff er zoveel last van heeft gehad. Maar we hebben nu eenmaal een plicht om zaken van maatschappelijk belang te melden en we blijven achter deze vorm van journalistiek staan."

De zanger neemt de South Yorkshire Police kwalijk dat zijn onderzoek zo in de publiciteit terechtkwam. In juni zei Cliff er het volgende over: "Het zijn verachtelijke beschuldigingen. Mijn naam was al genoemd voordat ik überhaupt was ondervraagd. Dat voelde alsof ik opgejaagd wild was."

Twee van de vermeende slachtoffers van Cliff hebben eind augustus een verzoek gedaan om de beslissing om hem niet te vervolgen te herzien. Het Britse Openbaar Ministerie had in juni juist besloten de al twee jaar voortslepende zaak te laten rusten omdat er onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen, die door vier destijds minderjarige mannen werden geuit en betrekking hadden op de jaren 1958 tot 1983.