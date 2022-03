Hierom wilde Britney Spears toch geen borstvergroting

Volgens Britney is ze de laatste maanden 3,5 kilo afgevallen en zijn haar borsten daarmee ook ’gekrompen’. „Mijn borsten zijn best klein. Met de juiste bh is het prima, maar ik was benieuwd wat een arts ervan zou zeggen.” De slechte ervaring die ze had? Ze moest acht trappen op om bij een privé-ingang van de kliniek van de plastisch chirurg te komen en daar eenmaal aangekomen moest ze ook nog eens een kwartier wachten voor iemand haar binnenliet.

Wat ook nog meespeelde, was dat ze bij thuiskomst een bekende actrice hoorde zeggen dat haar schoonheid natuurlijk is, terwijl Britney beter wist. „Ik heb haar in het echt gezien en iemand als haar mensen ervan horen overtuigen dat haar schoonheid natuurlijk is... Toen zei ik tegen mezelf dat ik dan hetzelfde zou doen.”

Ook vertelt ze hoe haar vader haar bekritiseerde omdat ze te dik zou zijn. En ze was bang dat de medicatie die ze kreeg van haar psychiater haar mentale toestand meer kwaad dan goed zouden doen.