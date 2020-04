Rapster Chynna Rogers (25) overleden

„Chynna was erg geliefd en zal ontzettend gemist worden”, luidt de verklaring van Rogers’ familie. De doodsoorzaak van de rapster is nog niet bekendgemaakt.

Rogers begon haar carrière op 14-jarige leeftijd als model. Later volgde haar passie voor muziek. Ze werkte onder meer samen met de in 2015 overleden producer ASAP Yams. In datzelfde jaar bracht Rogers haar eerste EP, I’m Not Here. This Isn’t Happening, uit.