'Gwyneth Paltrow wil Brad scheidingsadvies geven'

"Ze is zelfingenomen genoeg om te denken dat hij haar advies wil, wat betreft de aanstaande scheiding", vertelt een bron aan Radar Online. Gwyneth en Brad ontmoetten elkaar in 1995 op de set van de thriller Seven en kregen een relatie die drie jaar stand hield.

Desondanks lijkt het erop dat de acteur niet zit te wachten op het advies van zijn voormalige vriendin. "Dat is wel het laatste wat Brad wil", lacht de insider. "Maar Gwyneth is ervan overtuigd dat ze kan helpen en heeft zelfs aangeboden om als onofficiële mediator te fungeren voor Angelina en hem."

Vorige maand verraste de 41-jarige Angelina Brad, Hollywood en de rest van de wereld toen ze een einde maakte aan haar relatie en aankondigde te willen scheiden van de acteur. De twee zijn momenteel verwikkeld in een hevige strijd om de voogdij van hun zes kinderen.