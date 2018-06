1: Gordon wil weer 'een leuke vent'

Gordon is al een tijdje single en dat mag als het aan hem ligt wel weer eens veranderen. "Wel toe aan een nieuwe liefde eigenlijk!"

2: Simon Cowell showt 'geslachtsdeel'

Een oplettende twitteraar wist een still van Simon Cowell bij een uitzending van X Factor om te toveren tot een trending topic. En dat had met name te maken met de ongelukkige manier hoe het jurylid zijn blote voet had geplaatst.

3: André erkent ongeboren zoon

André Hazes Jr. en Monique hebben hun ongeboren zoon maandag officieel erkend. Aangezien de twee niet getrouwd zijn, wordt de zanger niet automatisch gezien als de vader.

4: Is Yolanthe nu wél op een Thais eiland?

Twee jaar terug blunderde Yolanthe door een foto op Instagram te plaatsen met het bericht op Ibiza te zijn, terwijl het eigenlijk een gegooglede foto van een Thais strand was. Is Yo nu wél echt op een Thais strand?

5: Fajah showt nieuwe billen

Fajah Lourens heeft zichzelf weer eens van de goede kant laten zien. De dj en actrice heeft een pikante foto van haar billen op haar Instagram gezet.