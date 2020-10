Sinead O’Connor smeekt fans om hulp: ’Pleinvrees, ik kan geen eten kopen’

De zangeres heeft twee twitteraccounts: een als professional maar ook een onder haar islamitische naam Shuhanda Sadaqat, waarop ze de smeekbedes deelde, schrijft Daily Mail. „Kan iemand me vertellen of er in Ierland een maaltijdbezorgservice is voor mensen met mentale problemen en beperkte vermogens om voor zichzelf te zorgen?”, vroeg ze dinsdag aan de volgers van dat account.

Ze legt uit waarom ze nu hulp nodig heeft. „Ik leefde in het geheim met een fysiek verlammende, trauma-gerelateerde zaak van laag zelfvertrouwen, de laatste jaren, maanden en weken. En ik eet de laatste tijd niet omdat ik er zo’n pleinvrees van krijg dat ik niet meer naar de winkels kon. Ik sterf van de honger.”

Op het vele commentaar van haar volgers laat ze weten dat ze in een ’erg afgelegen deel’ van Ierland woont waar er geen boodschappen van de supermarkten bezorgd worden. Gelukkig voor haar is dat donderdagmiddag dan eindelijk gelukt. „Alles goed nu. Ik heb een maaltijdbezorgservice gevonden. Ik zit weer vol en ben gelukkig.”