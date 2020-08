Tenet beste bioscoopopening 2020 en record voor Christopher Nolan

Dat heeft distributeur Warner Bros. maandag bekendgemaakt. De film, die vertelt over twee spionnen die een Derde Wereldoorlog moeten zien te voorkomen, trok tot nu toe 149.000 bezoekers. Ook in andere Europese landen vestigde Tenet het afgelopen weekend records. De film opende in Europa en niet in de VS omdat daar vanwege de coronacrisis nog veel zalen gesloten zijn.

Tenet wordt gezien als een belangrijke testcase voor de filmsector. Het is de eerste blockbuster die Hollywood uitbrengt sinds de bioscopen half maart overal ter wereld de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. In Nederland mogen bioscopen sinds 1 juni weer bezoekers ontvangen, maar wel met beperkingen. Het is daarom des te opmerkelijker dat Tenet deze records heeft gebroken.

Uitverkocht

De thriller van Nolan, met in de hoofdrol John David Washington en Robert Pattinson, draait in 137 bioscoopzalen. Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, programmeerde de afgelopen dagen in de ochtend en de late avonduren extra voorstellingen om aan de enorme vraag te kunnen voldoen. "We merken dat veel mensen hebben zitten wachten op nieuwe titels", stelt een woordvoerder van Pathé. "De hele branche heeft er heel hard aan gewerkt om te garanderen dat mensen in de bioscopen veilig, met inachtneming van de RIVM-regels, weer van films kunnen genieten."

Ook bioscopen Eye in Amsterdam en KINO in Rotterdam, waar de speciale 70mm-versie van Tenet te zien is, hebben de afgelopen dagen en de komende week extra vertoningen ingepland. Tot nu toe zijn alle zalen uitverkocht geweest.

Veel Amerikaanse studio's hebben de komende maanden releases van grote films gepland staan, zoals de nieuwe Bond-film No Time To Die, Marvel-film Black Widow en Top Gun 2. De kans dat deze films daadwerkelijk worden uitgebracht lijkt groter nu Tenet zo'n hit is, ondanks alle coronarestricties.