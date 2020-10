Tenet scoort record in Nederland

Nolan verbreekt zijn vorige record van Inception (2010). Die film bracht destijds 7.096 miljoen euro op.

Tenet, met John David Washington en Robert Pattinson in de hoofdrol, was in augustus de eerste grote film die in de coronacrisis uitkwam. De film heeft tot nu toe wereldwijd zo'n 330 miljoen dollar opgebracht. Het moet nog blijken of de film uiteindelijk winst maakt. Tenet had een productiebudget van 200 miljoen dollar, waar nog een flink bedrag bovenop kwam voor de marketing van de film.