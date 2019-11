Jim Bakkum in actie voor ondervoede kinderen

Jim Bakkum Ⓒ ANP

Jim Bakkum zet zich met een speciaal project in voor Save the Children. De zanger en acteur gaat BN’ers fotograferen om geld in te zamelen voor ondervoede kinderen. Onder anderen Lieke van Lexmond, Jan Kooijman, Maan en Quinty Trustfull verschijnen voor de lens van Jim.