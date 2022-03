Overval Mark Gillis: vier mannen melden zich bij politie

Gillis werd afgelopen november overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. In dagen voor de overval op Gillis zijn bij zijn chalet een aantal mannen gefilmd. Nader onderzoek moet uitwijzen of de mannen een rol hebben gespeeld bij de overval.

Opsporing Verzocht

In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond uitgebreid aandacht werd besteed aan de overval op de zoon van vakantieparkmiljonair Peter Gillis. In de uitzending op NPO 1 werden onder meer beelden van de overval getoond. Daarop is duidelijk te zien hoe Gillis ’s nachts voor zijn chalet op het vakantiepark door drie gemaskerde mannen wordt overmeesterd, getaserd en onder andere tegen zijn hoofd geschopt. Het drietal sleept Gillis vervolgens mee naar binnen waar een worsteling ontstaat en ze Gillis nog verder mishandelen.

Bekijk ook: Mark Gillis deelt heftige beelden van overval

Een foto van vlak na de overval toont Gillis met gescheurde kleding en een bebloed en opgezwollen gezicht. „Het leek of ik in een verkeerde bokswedstrijd had gestaan”, zei Gillis daarover in de uitzending. Ook liet hij weten sinds de overval niet meer alleen naar zijn chalet te gaan. Na een feestavond wordt Gilles nu thuisgebracht door beveiliging.

Hulp

De overval vond plaats in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar. De politie is sindsdien op zoek naar de daders en schakelt daarbij nu de hulp van het publiek in. Gezocht wordt onder meer naar de bestuurders van een witte transportbus die op de avond van de overval langzaam rijdend op het vakantiepark is gezien. Een van de inzittenden had volgens ooggetuigen een kaal of kalend hoofd. De politie onthulde ook mogelijk een dna-match te hebben met een van de mogelijke daders.

In de uitzending werden ook foto’s getoond van spullen die werden gestolen tijdens de overval, waaronder een opvallende zonnebril van het merk Dita.