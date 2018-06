Myrthe Mylius gespot met man

Myrthe en Sebastian kennen elkaar al langer als vrienden, maar kijken nu of er meer in zit. "Wij zijn een aantal keer uit eten geweest en het was heel gezellig. We kijken wel of er meer in zit", zegt Myrthe tegen Shownieuws.

Haar ex Thomas Berge liet eerder al weten weer een nieuwe vrouw in zijn leven te hebben. Cassidy, bekend van het programma THe Next Boy/Girlband, geeft de zanger weer vlinders in zijn buik.