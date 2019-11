Déze rechtszaak zit er weer op voor Johnny Depp

Johnny had het kantoor ingeschakeld bij een andere rechtszaak tegen andere oud-advocaten. De acteur had dat kantoor aangeklaagd vanwege wanpraktijken. Die zaak heeft hij vorige maand geschikt en de acteur zou zo’n tien miljoen dollar hebben gekregen. De raadsheren die hem daarin bijstonden zouden echter nog 350.000 dollar van hem tegoed hebben. Omdat de rekeningen onbetaald bleven, stapten ze naar de rechter. De kwestie werd vorige week buiten de rechtszaal opgelost.

De juridische problemen van de acteur zijn nog niet voorbij. In februari staat hij tegenover zijn ex-vrouw Amber Heard in de rechtbank, omdat hij haar beschuldigt van smaad. De actrice heeft haar ex-man er in interviews van beschuldigd haar mishandeld te hebben tijdens hun huwelijk. De acteur ontkent dit en klaagde zijn ex aan voor smaad.