Nieuwe schadeclaim van 2 miljard dollar voor Travis Scott

„De beklaagden wilden een exorbitant bedrag aan dit evenement verdienen, en ze kozen ervoor om te bezuinigen, kosten te besparen en bezoekers in gevaar te brengen”, schrijft advocaat Thomas Henry volgens de New York Post in een persbericht. „Mijn cliënten willen ervoor zorgen dat de beklaagden verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Ook willen ze hiermee de boodschap sturen aan alle artiesten, organisatoren van evenementen en promotors dat wat er bij Astroworld is gebeurd niet meer mag gebeuren.”

De advocaat eist de schadevergoeding behalve van Scott, ook van andere betrokkenen zoals Drake en organisatoren Live Nation, Apple Music en NRG Stadium.

Andere aanklacht

De eis van 2 miljard komt bovenop een zaak die donderdag al werd aangespannen namens een groep andere slachtoffers. Daarin eisen zo’n 125 mensen samen een schadevergoeding van 750 miljoen dollar. Zij beschuldigen de organisatoren onder meer van nalatigheid.

Bij het Astroworld Festival in het Amerikaanse Houston kwamen begin november tien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond in het gedrang op het veld. Hoe de situatie tijdens het festival zo uit de hand kon lopen, wordt nog onderzocht.