Advocaat Jaimie Vaes na excuusvideo Lil Kleine: ‘Spijtbetuiging aan verkeerde adres’

„Jaimie heeft met enige scepsis kennis genomen van zijn boodschap. De verontschuldigingen die hij uit voor de pijn en de kwetsuren die hij heeft veroorzaakt zijn gericht aan ‘heel veel mensen’, maar niet aan degenen aan wie deze spijtbetuiging het meest recht zou doen, namelijk aan het adres van cliënte en der partijen minderjarige zoon”, laat zij weten.

Bekijk ook: Emotionele Jaimie Vaes reageert op mishandeling Lil Kleine

Zij vervolgt: „Van enig berouw van, noch zelfreflectie op de gevolgen van zijn handelen jegens hen is tot op heden geen sprake. Sterker nog, de door de heer Scholten aangenomen houding in de afwikkeling van de gevolgen van de verbreking van de relatie is er niet een die passend is bij zijn kennelijk gevonden inzichten zoals die hij gisteren (donderdag, red.) tot uiting bracht.”

Eerder reageerde Jaimie Vaes tegenover Privé TV.

Er wordt het vermoeden uitgesproken dat de videoboodschap een ander doel had. „Jaimie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de boodschap van Scholten slechts is ingegeven vanuit het belang van rehabilitatie met het oog op zijn carrière en niet is ingegeven door intrinsiek zelfinzicht, hetgeen zij betreurt.”

Daarnaast valt er in het statement van de advocaat van Jaimie te lezen dat ze hopen op ’een positieve ontwikkeling die ertoe leidt dat de gevolgen van de verbreking van hun relatie, met het oog op de belangen van hun zoon, in harmonie kunnen worden geregeld’. Met Jaimie zelf gaat het elke dag beter. „Wanneer Jaimie er klaar voor is zal zij zelf een statement naar buiten brengen”, aldus Kim Beumer.

Vermeende mishandeling

Lil Kleine werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin, Jaimie. Hij is sinds 15 maart weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste twee weken geleden dat zijn voorarrest onder voorwaarden wordt geschorst en dat hij dus de zaak in vrijheid mag afwachten. Donderdag maakte hij in de video bekend momenteel in Thailand te verblijven, waar hij ’professionele hulp krijgt’.