Radio 10: Kast-parodie was geintje

Gaarthuis lanceerde in zijn uitzending een nummer van de ’Blokkeerfriezen’ waarin de blokkade van de A7 werd bejubeld. Demonstranten voor Zwarte Piet barricadeerden de snelweg om te voorkomen dat demonstranten tegen Zwarte Piet in Dokkum konden komen, waar Sinterklaas arriveerde.

„Lieve mensen: #misverstand : @DeKastMusic heeft NIETS met de Blokkeerfriezen parodie te maken”, stelt Gaarthuis. „Dit zing ik en is puur als parodie en geintje bedoeld.”

De Kast was zeer ontstemd over de parodie. Veel luisteraars dachten dat Syb van der Ploeg van De Kast te horen was in het nummer. Gaarthuis voegt er in zijn toelichting aan toe: „Ik sta neutraal in de pietendiscussie. Zolang de discussie respectvol verloopt is dit prima van beide kanten.”

Geen politiek

Een woordvoerder van De Kast stelt tegenover het AD dat het gaat om een „slechte karaokeversie. Wij zijn hier niet van op de hoogte en net zo verrast als iedereen.” De groep wil zich volgens de zegsman „niet mengen in de discussie rondom Zwarte Piet. Wij zijn met muziek bezig, niet met politiek.”

De blokkade van de A7 leidde tot veel gevaarlijke situaties op de weg. Het feit dat de politie geen arrestaties verrichtte, kreeg de afgelopen twee dagen veel kritiek. Het Openbaar Ministerie kijkt nu of de actievoerders moeten worden vervolgd.