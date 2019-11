Aad van Toor breekt pols na lelijke val

De 76-jarige Aad hield in zijn hoogtijdagen geen letsel over aan alle keren dat hij viel, maar dat was dit keer wel anders. „Er is een gezegde: jong geleerd is oud gedaan. En als je dat hoort dan zou je zeggen: ’Als die oude valbreek-specialist onderuit gaat, heeft hij niets.’ Fout! Ik gleed vorige week uit en viel met een enorme klap op mijn stenen terras. Vroeger hoorde ik na zo’n val een schaterlach uit de zaal, nu alleen gekraak. Resultaat, een gebroken pols. Die is inmiddels geopereerd en met behulp van ijzerdraad en gips ben ik daar zes weken zoet mee.”

Hoewel Aad al jaren kwakkelt met zijn gezondheid en meerdere medische ingrepen moest ondergaan, zei hij eerder dat hij zich nog steeds hartstikke fit voelt.