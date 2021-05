Prins Joachim voelt zich net als vader Henrik ’nummer twee’

Joachim kan parallellen trekken met zijn vader prins Henrik, die als nummer twee ook altijd achter koningin Margrethe kwam. Zelf heeft Joachim die strijd met zijn oudere broer Frederik, al is het niet helemaal hetzelfde. „Tussen ons is het wat ingewikkelder. De kroonprins moet een strak schema volgen. Voor de tweede zoon en zijn vrouw is echter niets bepaald.”

„Mijn vader had hetzelfde gevoel van onvrede en kon nooit zijn plek binnen de koninklijke familie echt vinden”, vervolgt Joachim. „Ik ervaar hetzelfde gevoel. We moeten onszelf zien te vinden terwijl we ook de rol van nummer twee van de familie blijven spelen.”

De prins woont al een tijdje met zijn vrouw prinses Marie en hun twee kinderen in Parijs en zegt zich daar ’iets vrijer’ te voelen. „Hier kunnen we onze eigen plek vinden, terwijl we altijd de familie en ons land goed blijven vertegenwoordigen.”