Gerard Joling sportief de lente in

Dit doet de zanger niet alleen. Samen met zijn personal trainer Alain Hulspas van hipNthigh laat Gerard zich van zijn sportiefste kant zien. Alain is al jaren de vaste trainer van de zanger.

Op 5 en 6 juni 2020 viert Gerard zijn 35e jubileum in de Ziggo Dome. Ook viert hij er zijn 60e verjaardag. Vooralsnog gaan de concerten gewoon door, laat de zanger aan Privé weten.

Het is dus nog even goed door trainen voor Gerard zodat hij tijdens zijn concerten op het juiste gewicht is. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor dit unieke feest.