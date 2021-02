’Prinses Anne neemt taken Harry over’

Vrijdag werd bekend dat Harry en Meghan definitief breken met het Britse koningshuis, waardoor zij tevens al hun eretitels moeten inleveren. De vrijgekomen eretitels gaan terug naar koningin Elizabeth en worden opnieuw verdeeld onder de werkende leden van de Britse koninklijke familie.

Aanvankelijk zou eerst aan prins William zijn gedacht om het beschermheerschap van zijn broer over te nemen. Door de spanningen tussen de twee broers zou een dergelijke stap echter als provocerend kunnen worden beschouwd, waardoor de keuze op prinses Anne zou zijn gevallen. „Ze zal geen problemen of schandalen veroorzaken... Het zou niet eerlijk zijn om het van de ene broer af te nemen en het aan de andere te geven”, meent een militaire bron van The Times. Hij voegt daar aan toe dat Anne erg ’geliefd’ is bij de mariniers, al hadden ze Harry ’natuurlijk graag willen houden’.

Harry was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins na tien jaar afscheid van het leger. Na zijn terugkeer bleef hij zich wel inzetten voor zijn oude kameraden. Zo bedacht Harry de Invictus Games voor gewond geraakte militairen. Sinds december 2017 bekleedde de prins naast enkele andere ere-functies, de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed. Die titel zou nu dus naar prinses Anne gaan.