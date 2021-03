Relatie Qmusic-dj Domien Verschuuren alweer voorbij

Dat Domien überhaupt een relatie had, is op zich al nieuws. Zelfs zijn vrienden Chris en Bas wisten van niets. In de nieuwste Man man man, de podcast geeft de radio-dj – die als voornemen had in 2021 een relatie te hebben – daarom tekst en uitleg.

„Ik had de vorige keer gezegd dat ik iemand misschien wel verkering zou gaan vragen. Dat is soort van gebeurd. En het is soort van even, een tijdje, ’aan’ geweest, maar we hebben ervoor gekozen om er niet mee verder te gaan.”

Vriendschappelijk

En hoewel Domien aangeeft nog steeds heel graag bij zijn anonieme ex te zijn, hebben de twee de conclusie getrokken dat een vriendschappelijke relatie uiteindelijk de beste vorm is. „Het is helemaal oké, ik voel me er oké over.”

En dus is de Top 40-presentator weer ’op de markt’. „Dat voelt heel raar om te zeggen, want ik ben er in mijn hoofd nog niet helemaal bij... Ik zie mezelf op dit moment nog niet echt daten. Maar vanaf mei ben ik weer vrij in mijn hoofd én op de markt.”

Huwelijk

In de zomer van 2018 kwam er, in goed overleg, een einde aan de relatie van Domien met zijn verloofde Caroline. Het stel was elf jaar samen en had plannen om in 2019 met elkaar in het huwelijksbootje te stappen. „De afgelopen weken waren heftig en verdrietig, maar tegelijkertijd intiem en fijn. We koesteren ontelbaar veel fijne momenten en kijken terug op een heel gelukkige tijd.”