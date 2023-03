Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight- aflevering 21 Mafs: in elk geval een orgasme op de tong

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Alsof er een engeltje over je tong piest, maar dan anders... Ⓒ RTL

Wie blijven er getrouwd en wie gaan er scheiden? Dat is de vraag die deze week centraal staat in het achtste seizoen van Married at first sight. De balans wordt opgemaakt en het wordt nu echt spannend.