Girls Aloud-zangeres Kimberley Walsh verwacht derde kind

„Het is voor ons gezin een lichtpuntje in deze donkere tijd, iets om naar uit te kijken, iets spannends en iets om te plannen”, zegt de 39-jarige zangeres. Vanwege de coronacrisis beleeft Kimberley de zwangerschap wel anders. Zo mocht haar man Justin Scott niet mee naar haar laatste echo. „We moeten accepteren dat we nu te maken hebben met dat soort dingen. Als je in deze tijd een baby krijgt dan is het allemaal minder makkelijk.”

De zangeres beviel in september 2014 van zoon Bobby. Een paar minuten nadat de zangeres was bevallen, vroeg Justin haar ten huwelijk. Het stel trouwde in 2016 en in datzelfde jaar werd hun tweede zoon Cole geboren. Kimberley en Justin leerden elkaar in 2004 kennen toen ze beiden onder contract stonden bij hetzelfde platenlabel. Zij werd bekend als lid van meidenband Girls Aloud, hij maakte jarenlang deel uit van boyband Triple 8.