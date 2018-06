Edwin Evers op vrije(-rs) voeten!

Bijna niets in Hilversum is zo geheimzinnig als het privéleven van Nederlands populairste radiomaker EDWIN EVERS. Die weigert steevast commentaar op wisselingen van de wacht in zijn Hardenbergse villa, maar werd dit weekend gespot met aan zijn zijde een nieuwe liefde. Iemand die altijd goed oplettende tv-kijkers zomaar zouden kunnen herkennen…