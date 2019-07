Ook Archie in Britse Vogue

„Dit is een hele speciale tijd voor mij persoonlijk”, schrijft Meghan in haar hoofdredactioneel commentaar. De 37-jarige hertogin werkte maandenlang in het diepste geheim aan het blad. „Ik was ongeveer vijf maanden zwanger toen dit proces begon. Tegen de tijd dat jullie dit exemplaar in handen hebben, zullen mijn man en ik ons zoontje van drie maanden vasthouden.”

Meghan noemt het een voorrecht om samen te mogen werken met het team van Vogue, dat onder leiding staat van hoofdredacteur Edward Enninful. „Het werken met Edward en zijn team, zowel tijdens mijn zwangerschap als mijn zwangerschapsverlof, heeft niet in het minst bijgedragen aan mijn vreugde.”

In ’haar’ Vogue wil Meghan een aantal inspirerende vrouwen in de schijnwerpers zetten. Zo interviewde Harry Jane Goodall en stelde Meghan een aantal vragen aan voormalig first lady Michelle Obama. Ook zij had het over Archie; Michelle drukt de hertog en hertogin van Sussex op het hart vooral te genieten van de babytijd. „De eerste jaren van het ouderschap zijn vermoeiend. Ik weet zeker dat je daar inmiddels ook wel iets van weet. Maar er is niets zo magisch als een baby in huis. Ik ben zo blij voor jou en Harry dat jullie dat mogen ervaren. Geniet ervan.”

