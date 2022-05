Dit is de winnaar van Heel Holland bakt 2022

In de finale moesten de bakkers als spektakelstuk een bruidsbuffet maken, waar ze maar liefst 7,5 uur de tijd voor kregen. Uiteindelijk oordeelden juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dat de 30-jarige Enzo de beste was. Het duo prees de bakker om zijn baktechnieken. Hij onderscheidde zich van de rest omdat alles wat hij bakte vegan was. „Hij heeft mij ook geïnspireerd”, aldus Van Beckhoven. „Hij gaat over grenzen heen, met nieuwe technieken”, voegt Van der Heijden daaraan toe.

Enzo volgt Elizabeth op, die vorig seizoen werd gekroond tot de winnaar. Heel Holland bakt is sinds 2013 op de buis en is de Nederlandse versie van de Britse kijkcijferhit The Great British Bake Off.