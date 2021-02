Beau van Erven Dorens jaar op pad in Amsterdamse volksbuurt

De presentator verdiept zich in de levens van verschillende bewoners van de wijk. Hij gaat met ze in gesprek over onder meer het oude dorpsgevoel van Floradorp. Zo spreekt hij onder anderen met een de 60-jarige Ajacied Hannie, die de dood van zijn vrouw drie jaar geleden probeert te verwerken. Ook ontmoet Beau een Syrisch gezin van twee ouders en drie kinderen, die twee jaar geleden in Nederland zijn gekomen en de dakloze ’Bas de piraat’, die zijn leven weer op de rit probeert te krijgen.

Andere kandidaten zijn de 84-jarige Marie het leven met humor probeert te bekijken, maar het wel erg moeilijk krijgt als ze met ernstige verwondingen in het ziekenhuis terecht komt. Het artistieke talent Remon (26) probeert een leven als kunstenaar op te bouwen. Jennie (65) heeft zoveel aan haar hoofd dat ze soms door de bomen het bos niet meer ziet, maar zich toch in blijft zetten voor haar medemens. Patrick (41) is geboren en getogen in Floradorp en zet zich met hart en ziel in voor zijn buurtgenoten. Tot slot is er Esmeralda (50), die het niet breed heeft, maar toch haar leven in het teken van anderen plaatst. Ze deelt voedselpakketten uit en haar kleine huisje is tot de nok toe gevuld met hulpgoederen voor de buurt. Als haar twee pleegkinderen opeens niet meer thuiskomen staat haar leven even helemaal op z’n kop.

De serie wordt geproduceerd door Kale Jakhals Producties. Zij werkten ook mee aan Het Rotterdam Project, een programma waarin Beau daklozen volgde en ondersteunde om hun leven weer op de rit te krijgen.