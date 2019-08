Ariana Grande in duet met idool Barbra Streisand

Streisand gaf een concert in Chicago toen ze halverwege de show ineens Ariana het podium op riep. Het publiek werd getrakteerd op een verrassingsduet, waarbij de twee het nummer No More Tears zongen. Dat nam Barbra in 1979 op samen met Donna Summer.

„De beste nacht van mijn leven”, kijkt Ariana in een post op Instagram terug op de show. „Ik snik. Hou zo veel van jou. Ik kom hier niet meer overheen. Het is gewoon de meest bijzondere en gekoesterde ervaring ooit. Bedankt.”