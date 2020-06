’The Bold’ gebruikt coronapoppen bij seksscènes

„We hebben al zo’n vijftien jaar enkele levensechte opblaaspoppen, die we in diverse verhaallijnen hebben gebruikt - bijvoorbeeld als er iemand dood was”, zegt uitvoerend producent en schrijver Bradley Bell tegen Forbes. „We stoffen de poppen af, zetten er nieuwe pruiken op en doen er wat make-up op en ze kunnen gebruikt worden in liefdesscènes.”

Naast de opblaaspoppen worden bij dergelijke scènes ook de echte partners van acteurs ingezet als stand-ins, aangezien zij zich niet hoeven te houden aan sociale onthouding.

De opnames van The Bold and the Beautiful lagen zo’n drie maanden stil vanwege de coronacrisis. Sinds woensdag draaien de camera’s weer.