Victoria Koblenko in film naast Britt Dekker

Britt maakt in Whitestar haar acteerdebuut met haar geliefde paard George, de hengst die ze van John de Mol cadeau kreeg. Samen spelen ze de hoofdrollen in de film, die vanaf 9 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien is. Ook is de paardenkenner nauw betrokken bij de productie van de familiefilm. Het scenario is geschreven door Michiel Peereboom en de regie is in handen van Jamel Aattache bekend van Zwaar verliefd!.

De film vertelt het verhaal over een bijzondere band tussen de ruiter Britt en het afgedankte springpaard Whitestar, vertolkt door George. Het dier blijkt toch over bijzondere talenten te beschikken en wordt weggehaald bij Britt om wedstrijden te rijden. Dat blijkt geen succes. Pas als paard en ruiter weer samen zijn, halen ze het beste in elkaar naar boven en blijkt de schimmel een echte winnaar.