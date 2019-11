Jamie Lee Curtis is al twintig jaar nuchter

De 60-jarige Halloween-ster raakte verslaafd aan pijnstillers toen ze die kreeg voorgeschreven na een kleine cosmetische ingreep. Niemand in haar omgeving wist dat Curtis tien jaar lang verslaafd was, tot ze door een vriendin werd betrapt. „Ik hoorde een stem die zei: weet je, Jamie. Ik zie je wel. Ik zie jou en je pilletjes en je denkt dat je zo geweldig en fantastisch bent, maar de waarheid is dat je dood bent. Je bent een dode vrouw”, blikt ze terug. „Het was klaar. Nu wist ik dat iemand het wist.”

Toch spoorde dat haar nog niet aan hulp te zoeken. De actrice stal een paar weken later pijnstillers van haar zus Kelly en besloot dit in een brief aan haar op te biechten. „Ik was doodsbang dat ze boos zou zijn, maar ze keek me aan, knuffelde me en zei: je bent een verslaafde en ik houd van je. Maar ik ga niet toekijken terwijl je doodgaat.” Pas twee maanden later zag Curtis het licht na een artikel over een verslaafde, zocht ze hulp en sindsdien is ze clean en nuchter.

De actrice werkt nog steeds hard aan haar herstel. „Ik ben erg voorzichtig. Als ik aan het werk ben en er zijn geen meetings in de buurt dan organiseer ik ze zelf. Dan zet ik een bordje neer bij de catering met: meeting in mijn trailer.” Zelfs tijdens opnames in Panama sprak ze met andere verslaafden. „Ik vond een meeting met alleen maar mensen die Spaans praatten en geen woord Engels. Ik verstond ook niets, maar ik ging er zitten, schudde handjes en praatte.”