Johnny Kraaijkamp kan transgender niet plaatsen

„Ja, dat is wel wennen”, lacht Johnny in gesprek met BuzzE. „Ik heb geloof ik iets van tien jaar lang zonder make-up gespeeld. Dat doe ik het liefst. Dan wordt dit wel een opgave,” lacht hij.

Johnny is vanaf januari als transgendervrouw in de musicalcomedy te zien. Hij kruipt in de huid van Karla, een vrouw die geboren is als man. Hoewel de acteur een hekel heeft aan het woord uitdaging, is dat het wel. „Natuurlijk omdat het zo ver van je vandaan staat. Je moet min of meer verdwijnen”, zegt hij.

Raar

De acteur moet op zoek naar een andere kant van zichzelf. „Het moet zachter en minder hoekig. Ik kan ook minder die snerp erin gooien. Al komt dat er af en toe wel uit, maar dat vind ik ook leuk natuurlijk. Maar het is een totale transformatie. Ik kan niet vertrouwen op mijn eigen trucs.”

Door zijn rol gaat Johnny meer over mensen nadenken die anders zijn. „Ik sta er wel bij stil omdat ik vind dat iedereen zichzelf moet zijn, wat ook het thema van deze musical is, en dat we niet iemand moeten veroordelen”, aldus de acteur. „Maar we mogen het wel raar vinden, ik vind het ook raar. Ik kan het niet plaatsen of zo iemand man of vrouw of iets anders is. Maar we moeten wel accepteren dat het bestaat.”

Gestenigd

Voor Johnny gaat, nu hij zich een beetje verdiept op het gebied van transgenders, dan ook een wereld open. Hij kijkt bijvoorbeeld naar documentaires over het onderwerp. „Ik wil wel met respect het onderwerp vertegenwoordigen en ik vind dat we tolerant moeten zijn. Kijk, ik vind het dan wel raar, maar iedereen is mens en we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar.”

Johnny hoopt dan ook dat hij straks iets van die boodschap kan overbrengen aan zijn publiek. „Als het helpt om in ieder geval te laten zien wat erbij komt kijken, of iets meer empathie op te wekken dan heb ik het goed gedaan”, vindt hij. „En als ik gestenigd wordt door hysterische transgenders dan heb ik het niet goed gedaan, haha.”

De try-outs voor Verliefd op Ibiza beginnen half januari. Op 3 februari is de première in het DeLaMar Theater in Amsterdam.