’NPO investeert minder juíst bij succes’ Laatste seizoen van Dertigers is bitterzoet afscheid

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

De cast van Dertigers had het moeilijk met het afscheid van de serie. Er vloeiden de laatste opnamedagen tranen op de set, aldus Lykele Muus. Ⓒ Rob van der Voort

Op tv zijn de kijkcijfers voor de NPO-serie Dertigers niet altijd om over naar huis te schrijven, maar op NPO Start en NPO Plus werd het drama over het wel en wee van een vriendengroep in Amsterdam zo’n 25 miljoen keer gestreamd. Maandag start het vierde en laatste seizoen. Voor sommigen met gemengde gevoelens.