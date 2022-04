Premium Het beste van De Telegraaf

Programma’s die op elkaar lijken en steeds weer dezelfde gezichten Zucht tv-land onder creatieve armoede? ’Begrip BN’er verliest waarde’

Door Kitty Herweijer

Britt Dekker tijdens de uitreiking van de NPO Zapp Awards in februari van dit jaar. De presentatrice is bij talloze programma’s betrokken. „Leuke karakters die worden ontdekt zie je ook meteen overal”, aldus Henny Huisman. Ⓒ ANP/HH

Hilversum - The connection, waarin drie BN’ers het vanaf volgende maand tegen elkaar opnemen in een quiz. De enige echte, waarin BN’ers afgelopen zaterdag moesten raden welke van de vijf gemaskerde dansers op het podium de échte BN’er is. En een aankondiging voor Think inside the box , waarin BN’ers moeten raden wat er in een ledbox staat. Elk nieuw programma lijkt op een ander programma en alles is met BN’ers. Hebben we last van creatieve armoede in tv-land?