Beyoncé feliciteert Meghan en Obama op haar website

De zangeres deelt een foto van Meghan als klein meisje, met daarbij een verjaardagswens. Ook Obama kreeg een simpele felicitatie op de website.

De 39-jarige zangeres liet tijdens de Brit Awards in 2019 al weten groot fan te zijn van Meghan. In een video die daar werd uitgezonden deed ze samen met haar man Jay-Z hun videoclip Apeshit na, waarin ze voor de Mona Lisa poseren. De Mona Lisa maakte in die aangepaste video echter plaats voor een portret van de hertogin van Sussex.

Ook heeft Beyoncé al jaren een goede band met de oud-president van de Verenigde Staten. Zo zette zich in voor de verkiezingscampagne van Obama en trad ze op tijdens zijn inauguratie.

Ⓒ Beyonce.com