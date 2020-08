Al wandelend tot nieuwe inzichten

Nhung Dam: „ Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

De meesten waren vol bewondering over haar dagelijkse wandelavonturen, maar er waren ook mensen die vonden dat ze erin doorsloeg. Het is bij Nhung Dam nu eenmaal alles of niets. In de coronatijd legde zij in drie maanden tijd binnen een straal van twintig kilometer rondom Amsterdam in totaal 1623 kilometer af. En dat resulteerde uiteindelijk in de theatersolo 3 miljoen voetstappen naar Sicilië. Nhung Dam speelt haar voorstelling ook tijdens het George & Eran Zomerfestival dat van 12 t/m 23 augustus plaatsvindt in het DeLaMar Theater. De theatermakers George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël verzamelden allerlei theatervrienden om zich heen en zorgen twee weken lang voor concerten, toneel en cabaret in het Amsterdamse theater.