James Corden over restaurant-rel: ik heb niks fout gedaan

„Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik voel me er heel ontspannen over omdat ik het zo’n stomme situatie vind”, zegt de talkshowpresentator tegen de Amerikaanse krant The New York Times. Hij zegt daarop dat dergelijke incidentjes veel vaker voorkomen in een horecagelegenheid.

De situatie kwam aan het licht toen restauranteigenaar Keith McNally op Instagram deelde dat hij nog nooit zo’n onbeleefde gast als Corden in zijn restaurant had gehad. De Britse komiek bood daarop zijn excuses aan. „Hij heeft mij gebeld om sorry te zeggen”, zei McNally daarover op Instagram. Hij heet Corden dan ook weer van harte welkom. „Ik geloof in het geven van een tweede kans.”