Nieuwe vriendin Ye: ik lijk niet op Kim Kardashian

Gossip

Rogier cancelt date met zijn ex Frank: ’Hij zal het wel jammer vinden’

Het had zo mooi kunnen zijn, de verzoening tussen voormalig geliefden en kijkcijferhit Frank Jansen en Rogier Smit in het programma Eating With My Ex. Maar helaas, op het allerlaatste moment heeft Rogier de stekker uit hun eetafspraakje getrokken.