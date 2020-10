Gommers: ’Famke Louise vindt het lastig om met corona bezig te zijn’

De influencer en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care spraken een aantal keer af na een uitzending van Jinek. Famke Louise zat in het programma om de actie #Ikdoenietmeermee, tegen de coronaregels, te verdedigen. Maar uiteindelijk draaide ze – na veel kritiek en een, op z’n zachtst gezegd, ’ongelukkig optreden’ bij Jinkek – bij en bleek ze toch niet tegen de regels te zijn. Het tweetal sprak samen af om te praten over de angsten en ongenoegens die Famke wel namens de Nederlandse jeugd verwoordde.

„We hebben nog maar weinig contact”, aldus Gommers. „We hebben al gevraagd of Famke een paar vragen wil voorlezen. Maar ze vindt het toch lastig om met corona bezig te zijn. Een probleem is ook dat er „allerlei mensen tussen ons in zitten. En ik heb het ook druk gehad. Maar ik ga nog een poging wagen.”

Code zwart

Famke Louise kondigde twee weken geleden wel aan dat zij het komende halfjaar drie boeken gaat lezen, om lezen onder jongeren te bevorderen.

Gommers sprak verder in de Coen & Sander Show de angst uit dat de scholen dicht moeten als er de komende week geen dalende lijn te zien is in het aantal ziekenhuisopnames. Volgens de gezaghebbende ic-arts spelen scholieren vanaf 15 jaar een net zo grote rol in de verspreiding van het coronavirus als ouderen, al hebben zij zelf minder te lijden onder de gevolgen.

Gommers vreest dat Nederland snel richting „code zwart” dendert, het moment waarop de zorg de vraag niet meer aankan.