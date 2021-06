Hoe is het Monica Lewinsky vergaan na Clinton-affaire?

Premium Opgebiecht

’Ik ben mijn collega aan het wegpesten’

Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Irene (34)* is zelf zo’n pester. ’Ik vind mijn collega gewoon verschrikkelijk. Volgens mij doe ik iedereen op de werkvloer een plezier door haar te pesten in de hoop dat ze weggaat.’